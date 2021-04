Maricá impediu mais de 1.500 veículos de entrarem na cidade

A prefeitura de Maricá divulgou que nos dez dias de “feriadão”, 57.301 veículos foram abordados nas barreiras sanitárias espalhadas em oito pontos da cidade. Ao todo, 1.540 carros foram impedidos de entrar na cidade, sendo 760 veículos somente entre os dias 1º e 4 de abril.

De acordo com o balanço, Vivendas, Recanto (Itaipuaçu) e Sacristia foram os locais com mais veículos impedidos de acessar a cidade.

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, tenente-coronel Júlio César Veras, diz que a população colaborou com a ação.

“Foi um feriadão bem intenso, com muita fiscalização, onde nossas praias e pontos turísticos ficaram vazios. As secretarias envolvidas trabalharam com planejamento intensificado, que gerou todo sucesso neste período . O retorno de veículos foi um número muito significativo. As nossas praias vazias é um retrato de que adotamos as medidas certas e que a população entendeu e permaneceu em suas casas”, pontuou.

O secretário espera que os números de casos da cidade posam ser reduzidos com essa parada sanitária. “Esperamos que esse feriadão seja um fator de influência direta no número de contaminados, na diminuição de ocupação dos leitos nos nossos hospitais”, concluiu.