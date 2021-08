Maricá ganha mais 50 agentes militares nas ruas

Um convênio entre a Prefeitura de Maricá e a Secretaria Estadual da Polícia Militar vai aumentar quantidade de policiais militares que atuam nas ruas da cidade através do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). A partir de hoje (3) o efetivo diário que é de 120 agentes, passará a ter 170 homens nas ruas.

Um estudo foi realizado pela Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), confirmando a necessidade de mais agentes nas ruas já que a cidade de 168 mil habitantes tem um território grande, de 362 km2, a ser patrulhado.

“A Segurança Pública é de competência da Polícia Militar e da Polícia Civil, só que nós entendemos que o município pode colaborar, como sempre tem feito. Coincidentemente, houve a troca do comando do 12° Batalhão. Então, procuramos o comandante e acertamos que todo planejamento será realizado em conjunto, obedecendo as estatísticas do Instituto de Segurança Pública”, explicou o secretário da pasta, Júlio Veras.

Os policiais serão alocados nos locais que a mancha criminal determinar e que, anteriormente, não eram contemplados. “Sem dúvida, nenhum distrito será deixado de lado. Mas a gente vai alocar os policiais de acordo com a necessidade real desses locais e não como uma necessidade que as pessoas acham que deva ter empiricamente. Com esse reforço, acreditamos que haverá a diminuição dos índices de criminalidade”, garantiu Veras, bastante confiante.