Maricá ganha área de lazer de 30 mil metros quadrados

A Prefeitura de Maricá inaugurou na sexta-feira (3) sua maior área de lazer e convivência, a orla do Parque Nanci, erguido às margens do sistema lagunar. O espaço ocupa uma área total de aproximadamente 30 mil metros quadrados.

O parque conta com duas quadras de areia para vôlei e futevôlei, quadra poliesportiva, pista de atletismo com quatro raias, rampa de acesso para jet-skis, quatro churrasqueiras e campo de futebol, além de playground, aparelhos de ginástica, tratamento paisagístico e iluminação especial. Toda a intervenção levou cerca de um ano e meio para ficar pronta.

O local terá trechos para caminhada, estacionamento com 52 vagas para carros e 10 motos, tudo com acessibilidade disponível para pessoas portadoras de deficiência.

O parque conta com uma novidade: uma horta e o pomar comunitários, montados em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá. Ali foram plantados pés de amora, jabuticaba, limão, laranja, acerola, figo, jenipapo e manga.

Casa de Cultura

A Prefeitura de Maricá entregou, ontem, a Casa de Cultura, que foi totalmente restaurada. Localizada na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, a reforma do prédio histórico durou cerca de cinco anos.

Tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), a construção colonial tem 180 anos e já foi cadeia pública, sede da Prefeitura e da Câmara Municipal. O processo de restauração, acompanhado pelo Inepac, foi feito a partir do estudo do restaurador Alexandre Shiachticas, que acompanhou cada passo do trabalho e buscou a substituição de elementos do prédio por materiais originais na construção.

O telhado foi todo refeito com telhas de barro moldadas na coxa que vieram da Bahia, presas com grampos. O elevador interno, que servirá a visitantes cadeirantes ou com problemas de mobilidade é uma novidade da reforma. A peça foi montada especialmente para a Casa e, com exceção de pontos de fixação na parede, não está apoiada em nenhum ponto da estrutura.