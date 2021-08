Maricá forma primeira turma do programa Passaporte Universitário

O programa Passaporte Universitário forma a sua primeira turma. A Prefeitura de Maricá informou que ter acesso a educação de qualidade é um direito de todos e poder encaminhar cada estudante para Universidade é uma felicidade imensurável. “Estamos muito orgulhosos por cada formando e por cada estudando que continua na luta em busca de seu sonho. Voem alto, o céu é o limite pra vocês! E continuem contando conosco, em breve teremos muitas outras turmas formadas”, garantiu em nota.

O Programa Passaporte Universitário foi criado como forma de investimento na qualificação e formação acadêmico-profissional, através da concessão de bolsas de estudos para expandir e interiorizar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação à nível de especialização, mestrado e doutorado, bem como promover a geração de pesquisa e inovação voltadas às demandas locais e regionais.

O Programa visa fomentar o desenvolvimento sócio educacional do município, combatendo as desigualdades sociais, contribuindo para a formação dos sujeitos, em todos os aspectos e na geração de emprego e renda. O Passaporte Universitário possui dois tipos de incentivo através de Bolsas Universitárias: Social e de Excelência.

Através do estabelecimento de parcerias com Instituições de Ensino Superior, haverá a contrapartida de instalação de unidades educacionais dentro do Campus Educacional ou em outro espaço destinado ao Programa; estimulando a criação de cursos de graduação e pós-graduação nas diversas áreas do conhecimento; promovendo e ampliando o acesso à educação continuada; formando profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à inovação, criando novas práticas e inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento do Município, do Estado e do País.