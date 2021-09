‘Maricá Filmes’ será lançado visando capacitar profissionais para a área

Com a proposta de transformar Maricá em um grande polo de cinema, a cidade está lançando o programa ‘Maricá Filmes’. O projeto inovador, que conta com o apoio da Prefeitura, visa aumentar o fluxo do audiovisual na cidade. A cerimônia de assinatura do lançamento acontece na quinta-feira (23), às 17h, no Cinema Henfil, no Centro, e contará com a presença de artistas, cineastas e políticos, como Antônio Pitanga, Patrícia Pillar e o prefeito Fabiano Horta.

A proposta será desenvolvida em três categorias:

• Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento, em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICTIM).

• Streaming que reúne conteúdo independente e de livre exibição, com viés educacional, cultural e libertário.

• Atração de produções para filmagens em Maricá, transformando o município em cenário de cada vez mais obras.



“Em Maricá, há muito trabalho para se construir na cena do audiovisual. É uma cidade governada com responsabilidade social e um cenário natural e cultural, rico em belezas naturais como praias, lagoas, montanhas, serras, restingas e fazendas históricas. A Maricá Filmes trará múltiplos benefícios para o município, como o crescimento de atividades econômicas, resultado dos gastos das produções com diversos serviços locais, favorecendo empresas de variados segmentos, aumentando oportunidades de emprego, geração de renda e investimento para a cidade”, explica Sady Bianchin, Secretário de Cultura.

Os cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento, oferecidos em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICTIM), vão ser ministrados, para aqueles que se inscreveram, de forma on-line pela Tambellini Filmes. A proposta é ter sempre novas turmas disponíveis para abrir oportunidades na área para a população da cidade.

“São oficinas que estamos oferecendo já pensando na implementação do fundo do audiovisual e, em um futuro breve, numa Escola de Cinema. Trata-se de uma ideia do Governo Horta de diversificar a economia local, incluindo o audiovisual. Por isso, é importante capacitarmos profissionalmente nossos jovens e, mais ainda, na área cinematográfica, forte instrumento de transformação social”, conta Sady.

Além disso, o streaming Maricá Filmes, com previsão de ser lançado em breve, busca levar ainda mais produções à população, com opções além das plataformas existentes. A ideia é representar não apenas narrativas de diferentes etnias, mas também uma demanda da sociedade por diversidade e democratização de acesso à cultura. A produção e distribuição de obras audiovisuais na plataforma vai resultar em processos socioculturais significativos para a pesquisa e a formação das novas gerações.

Por fim, um dos principais objetivos é transformar Maricá em grandes locações para as produções audiovisuais. Para atingir essa meta, a proposta é fazer uma articulação entre produtores, instituições públicas e privadas.

“Estamos elaborando um catálogo de importantes locações, para todos os formatos de conteúdo audiovisual (filmes, séries de TV, documentários, publicidade, videoclipes, entre outros). Vamos preparar um site para dar dimensão e maior visibilidade para o projeto e um aplicativo para facilitar toda a montagem do Polo de Cinema e Audiovisual de Maricá”, adianta Sady Bianchin.