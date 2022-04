Maricá fica debaixo d’água devido a forte chuva

A chuva que caiu ontem em Niterói (31), caiu na noite desta sexta-feira (1) em Maricá, e logo provocou pontos de alagamentos.

Segundo relatos e vídeos de moradores, o temporal que atingiu o município alagou as ruas do centro da cidade, como a Rua Barão de Inoã e Rua Alferes Gomes. O trânsito é caótico na região, e carros estão enguiçados.

Rua da Vertex – Reprodução / Redes Sociais

O mesmo ocorre nas ruas do loteamento Parque Eldorado, e em algumas partes da RJ-106, como no km 27,5, em Itapeba, e outras vias do bairro de Ubatiba e São José do Imbassaí.

Por causa da chuva, Maricá entrou em estágio de alerta. A Defesa Civil está atenta a qualquer emergência e disponibilizou os números 199, 2637-1999 e 97000-5782.

Foto: Centro de Maricá – Reprodução / Redes Sociais