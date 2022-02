Maricá FC encerra preparação para a Copa do Brasil

A equipe da cidade de Maricá tem um compromisso importante na terça-feira de Carnaval, dia 1 de março, às 16 horas, no Estádio Elcyr Resende. O Tsunami enfrenta o Guarani, clube da segunda divisão do futebol brasileiro, pela Primeira Fase da Copa do Brasil. A vaga para a próxima fase será decidida em jogo único, e o clube paulista tem a vantagem do empate, por causa do ranking da CBF. Porém, se depender do Maricá FC, o duelo será mais complicado.

Desde o início de 2022 se preparando para a partida, que vai trazer grandes holofotes ao clube empresa da cidade metropolitana, assim como aos atletas, a classificação para o torneio veio de forma precoce. Em 2021, o Maricá FC perdeu a final da Copa Rio para o Pérolas Negras, equipe formada por brasileiros e refugiados haitianos, e ganhou o direito de escolher entre a Copa do Brasil ou uma vaga na Série D. Esta última foi optada pelo campeão, e assim restou a competição mata-mata ao Tsunami, mas que tem uma alta premiação a cada classificação.

Em contato com a reportagem de A Tribuna, o técnico Marcus Alexandre garantiu que o time não perdeu o DNA que adquiriu nos anos anteriores, mesmo com saídas de jogadores importantes na última temporada. O zagueiro Heltton foi jogar no campeonato gaúcho, o lateral Rafael França conseguiu recebeu uma proposta tentadora do Londrina, que também joga na Série B, e o meia Sidney retornou de empréstimo da Portuguesa do Rio.

“Quando a gente atingiu os objetivos, já sabíamos que aconteceria perdas. Mas trabalhamos para fazer com que o nível técnico não diminuísse. Pelo contrário, até aumentasse, pois o grau de exigência agora é maior. Acredito que nós fizemos contratações, alguns não tem a mesma característica, mas o Maricá continua com uma equipe bem forte”, afirmou.

Os objetivos mencionados pelo treinador se encontram no projeto de ascensão do clube no futebol nacional. Fundado em 2001, o Maricá FC virou clube empresa em 2017 e, desde então, está sob a gestão do Diretor Executivo André Luís Oliveira. Para a reportagem, o dirigente detalhou parte da estrutura do clube que contém Diretoria Administrativa, CEO, Conselho Executivo, e destacou que apesar do apoio da Prefeitura da cidade, nenhum recurso público foi colocado nas contas do clube. O apoio se reserva a cessão de espaços do município para os treinamentos da equipe de futebol, além da torcida nas arquibancadas, que costumam marcar presença em todos os jogos.

“Sempre com um planejamento de ascensão. A pandemia, óbvio, que teve um impacto. Aqui é um clube empresa. Impactou nos patrocínios. O Maricá FC é um time que tem os pés no chão atualmente. É isso que faz o clube garantir as contas em dia, os salários. E credibilidade no mercado” ressaltou.

Sobre a partida, o técnico Marcus Alexandre relatou que a equipe está pronta para a decisão, e que o mais importante será o espetáculo para o torcedor.

“Tivemos tempo suficiente para preparação. E agora o Maricá ta pronto pra fazer esse jogo decisivo com o Guarani. Tenho certeza que quem vai ganhar é o público. O adversário é bem qualificado, e o público que vai assistir é quem vai sair ganhando. Os atletas sabem da importância desse jogo para a cidade. Sabem da importância até para a carreira deles. Nós vamos respeitar o Guarani, sabendo da dificuldade, mas acreditando na nossa classificação. Tenho certeza que o time vai desenvolver tudo aquilo que pensamos sobre futebol. E os torcedores do Maricá vão ao estádio para nos apoiar, não tenho dúvidas disso”, concluiu.

Após a Copa do Brasil, o Tsunami voltas às atenções da Séria A2, segunda divisão do Campeonato Estadual. A equipe está na mesma chave do Gonçalense, que ficou perto do acesso e ficou com o vice-campeonato ano passado.

Victor Andrade