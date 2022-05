Maricá FC encara o Volta Redonda pela Serie A2

O Maricá FC tem um duelo difícil contra o Volta Redondo na noite de hoje (12), às 18 horas, fora de casa no Raulino de Oliveira. No entanto, a bagagem adquirida na Copa do Brasil pode ajudar o Tsunami contra a tradicional equipe da cidade do aço, recém rebaixada para a Série A2.

O tropeço na estreia da competição contra o Sampaio Corrêa por 2 a 1 não abalou o time maricaense. Camisa 10 da equipe, Walber até chegou a empatar a partida, mas Tonoli entrou para a dar a vitória ao Galinho da Serra. Seguindo um planejamento que visa a elite do carioca, comissão técnica e diretoria conversaram com A Tribuna sobre as pretensões do Maricá FC em 2022. De acordo com Marcus Alexandre, técnico do Maricá FC, o campeonato deste ano será um dos mais complicados.

“Considero ele um dos mais fortes dos últimos 10 anos. Porque tem seis times que já disputaram a primeira divisão do estado do Rio. Camisas muito pesadas. Tem o Volta Redonda, que é um time muito tradicional. Mas mesmo assim o Maricá se coloca como um dos candidatos a essa vaga sim. Estamos com o planejamento muito seguro daquilo que ele queremos e pretendemos nessa Serie A2, que é a vaga na elite do futebol carioca em 2023”, garantiu o treinador.

Fotos: Divulgação/Maricá FC

Mais investimento em caso de acesso

Para A Tribuna, o diretor executivo Dr. André Luiz Oliveira ressaltou que o clube maricaense vem subindo um degrau por vez nos últimos cinco anos. E por isso, a diretoria mostrou confiança ao manter o trabalho da comissão técnica em busca do acesso inédito para o Estadual de 2023. Se acontecer, mais investimentos podem chegar no Maricá FC.

“O Maricá entra em todas as competições com o objetivo máximo do torneio. Mas o clube também não dá um passo que não possa cumprir. Prezamos pelo salário em dia, e assumir compromissos que possam ser honrados. Então é claro que, conforme for crescendo, a gente estando na Série A, em competições nacionais, a gente consegue atrair novos parceiros e a tendência é que tenha sim um aumento no investimento”, concluiu.