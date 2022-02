Maricá FC e Gonçalense caem no mesmo grupo da Serie A2

Presidentes e representantes dos clubes da segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro, se reuniram na sede da FFERJ para o Conselho Arbitral. Na reunião que ocorreu na terça-feira (22), foi sorteado os grupos e a tabela da Serie A2 Carioca.

Dessa forma, a competição terá início no dia 1 de maio, com o mesmo regulamento da edição anterior, vencida pelo Audax que superou o Gonçalense nos dois jogos decisivos. A equipe de São Gonçalo vai encontrar o Maricá FC, que foi vice-campeão da Copa Rio, no Grupo B. Veja como ficou:

Grupo A: America, Cabofriense, Angra dos Reis, Americano, Macaé e Olaria (campeão da Série B1).

Grupo B: Friburguense, Goncalense, Maricá, Sampaio Corrêa, Artsul e Rebaixado da Série A.

Além disso, também foi divulgado a primeira rodada da competição. Enquanto o Gonçalense estreia contra o Artsul, o Tsunami enfrenta o Sampaio Corrêa, ambos jogando em casa.