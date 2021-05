Maricá fará lives para comemorar Dia do Trabalhador

Mesmo com a pandemia, a cidade de Maricá fará a sua tradicional Festa do Trabalhador para marcar o feriado de 1º de Maio, comemorado no sábado. Desta forma, neste fim de semana haverá uma série de lives transmitidas pelas redes sociais da Prefeitura de Maricá, sempre a partir das 17h. A data marca ainda um ano da inauguração do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara.

Pelo cronograma da festa divulgado pelas secretarias de Turismo, Cultura e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), que estão provendo as lives, no sábado (1º) às 17h, será a vez das atrações infantis. O início da festa será comandada por “Zé Farinha, o palhaço mágico”. Logo após será a vez de do grupo “A mágica do riso”. A parte destinada paras as crianças termina com a peça da companhia Teatro Cordel que vai apresentar o espetáculo “De Machado a Gonzagão”.

Ainda no sábado, mas a partir das 19h, a festa passa a ser musical. Quem abre os shows é o grupo Tô Querendo, seguido de Boguinha do Cavaco, Amigos do Quintal, Cacau Souza, Marlom Fernandes, Jeferson Lemos, Jorginho Doug, Rafael Caçula. Por volta das 22h30, a pista de dança virtual estará aberta com os DJs Acqua e Dodô.

No segundo dia de lives, domingo (2), às 17h se iniciam as apresentações com Roberto Rodrigues com a peça “Arteiro em manifesto”, seguido pela CIA de Teatro de Máscaras apresentando o espetáculo Tecnocirco, Black Mother e Cogumelos Band Palco.

Como no dia anterior, às 19h começam as apresentações musicais. Sobem ao palco virtual com Objeto Trio Direto, Banda Madureira e os Cascaduras, Lalinha, Roller Coasters, Alma Black, Edinho manhoso. A pista de dança de domingo fica a cargo dos DJs Phellipe Ricardo e Ronaldo, a partir das 22h.