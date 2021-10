Maricá empata em 2 a 2 e se classifica para a final da Copa Rio

Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, time do Leste Fluminense vai participar de uma competição nacional pela primeira vez na história

O Maricá Futebol Clube fez história. O time do Leste Fluminense empatou em 2 a 2 com o Madureira na partida de volta válida pela semifinal da Copa Rio e está classificado para a decisão do torneio já que venceu o primeiro jogo por 2 a 0. No confronto realizado nesta quarta-feira no Estádio Aniceto Moscoso, na Rua Conselheiro Galvão, em Madureira, o atacante Lelê foi o autor dos dois gols da partida.

A equipe maricaense vai jogar no ano que vem a Série D do Campeonato Brasileiro ou a primeira fase da Copa do Brasil. Isso porque o Maricá vai decidir o título contra o Pérolas Negras, de Paty de Alferes. O vencedor da Copa Rio tem o direito de escolher qual competição nacional disputar, enquanto o vice-campeão fica com o torneio que sobrar.

Na partida realizada em Conselheiro Galvão, o time da casa começou pressionando, com a primeira chance aos 12 minutos em chute de fora da área. Aos 29, o Madureira teve um pênalti a seu favor, mas o goleiro do Maricá fez a defesa salvadora. E três minutos depois, aos 32, a equipe do Leste Fluminense abriu o placar com Lelê. Só que apesar da vantagem, o Tricolor Suburbano não desistiu e empatou aos 42 com Thiago Medeiros de cabeça, aproveitando escanteio de Juninho.

O time carioca seguiu pressionando e teve um novo pênalti a favor aos 51 minutos da etapa final. Aos 53, Sampaio não desperdiçou a chance e virou para o Madureira. Na volta do intervalo, o time da casa chegou a ter três chances boas para fazer o terceiro, mas parou em um inspirado goleiro do Maricá, que começou a gastar o tempo e aproveitar os contra-ataques. E foi em um lance do tipo que Lelê, mais uma vez, apareceu. Aos 51 minutos da etapa final, o atacante maricaense deu números finais à partida.

O primeiro jogo da decisão será no dia 27 de outubro, na quarta-feira da semana que vem. Já a partida da volta será em 10 de novembro. A Fferj deve definir a ordem dos confrontos através de sorteio. A entidade também irá divulgar os horários dos jogos da final.

Foto: Jhonatan Jeferson/Maricá