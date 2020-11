Fabiano Horta (PT) é o novo prefeito de Maricá. Ele venceu com 88,09% (76.285 votos). Em segundo ficou Ciro Fontoura (Republicanos), com 5,98% (5.183 votos); em terceiro ficou Cesar Augusto (PMN), com 3,54% (3.070); e em último lugar ficou Chiquinho (PSDB), com 2,38% (2.065).

A disputa em Maricá é decidida no primeiro turno porque o município tem menos de 200 mil eleitores.