Maricá é superado pelo Guarani e está fora da Copa do Brasil

Não foi desta vez que o Maricá FC realizou o sonho de se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. A equipe foi derrotada para o Guarani por 1 a 0, nesta terça-feira (1º) no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema.

Agora o Bugre aguarda o confronto entre Rio Branco-AC e Vila Nova, na quarta (2), para saber quem será seu adversário na próxima etapa da competição.

A vitória do Guarani foi garantida aos 35 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Átila vacilou na saída dentro da área, perdeu a bola para Lucão do Break, que bateu cruzado para vencer o goleiro Arthur.

Em 2021, o Maricá FC perdeu a final da Copa Rio para o Pérolas Negras, equipe formada por brasileiros e refugiados haitianos, que ganhou o direito de escolher entre a Copa do Brasil ou uma vaga na Série D. Os campeões optaram pela quarta divisão, enquanto o time maricaense ficou com disputa da Copa do Brasil.

Foto: Divulgação/Guarani