Maricá e Niterói são exemplos internacionais de combate à Covid-19

Por sua boa atuação no combate ao coronavírus a cidade de Maricá foi escolhida pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para uma troca de experiências sobre o enfrentamento da covid-19. Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, Rio e Niterói também receberam a visita acidade do Rio de Janeiro e Niterói. O critério primordial para a escolha dos três municípios foi as boas práticas no combate ao novo coronavírus.

A união das redes de saúde foi apontada como um ponto primordal para o acerto no combate à pandemia. Descobrir precocemente os contaminados pela doença através da testagem também foi apontado como um ponto essencial.

Maricá vem trabalhando e aperfeiçoando esses cuidados, principalmente no pós-alta, com a equipe multiprofissional do Melhor em Casa, como tratamentos de fisioterapia respiratória, do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD).

“A escolha dessas cidades se deu porque estão mostrando uma execução positiva no enfrentamento da Covid-19. É justamente essas experiências locais que estão desenvolvendo, as estruturas e as respostas diferenciadas que, através dessas conversas e visitas nas unidades, podem reforçar o trabalho que está em desenvolvimento”, afirmou Rodrigo Said um dos consultores da OPAS

A secretária de saúde, Simone Costa e Silva, viu a troca como algo positivo para a cidade saber que está no caminho certo. “Para quem está tateando com o comportamento das novas cepas do vírus é importante saber que nosso trabalho é bem visto e serve como exemplo. Me preocupo com os pacientes que estão chegando com comorbidades, e isso atualmente independe da idade. Nossa intenção é evitar a internação e proporcionar um giro mais rápido dos leitos”, afirma

O grupo conheceu ainda trabalho no polo de triagem do Centro e também a Unidade de Saúde da Família Inoã II.

OPAS – A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações. Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo. Atua como escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas e é a agência especializada em saúde do sistema interamericano. Tem sede em Washington, escritórios em diversos países e três centros especializados, dois deles no Brasil: o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) e o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (PANAFTOSA).