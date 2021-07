Maricá é eliminado da Taça Santos Dumont

O Maricá foi derrotado pelo Artsul por 1 a 0 na semifinal da Taça Santos Dumont, em partida disputada no Estádio Nivaldo Pereira, em Austin, na tarde desta segunda-feira (04/07). Bruno Santos anotou o gol do Tricolor da Dutra.

O time metropolitano precisava da vitória para carimbar o passaporte na decisão do primeiro turno da Série A2 Carioca, que garante vaga no Cariocão apenas para o campeão da competição.

O Artsul vai decidir a Taça Santos Dumont com o vencedor da outra semifinal entre Audax Rio e Americano ou Friburguense, que têm uma disputa jurídica no Tribunal de Justiça Desportiva-RJ. O Frizão será julgado nesta quarta-feira (06) no Pleno do TJD-RJ pela escalação irregular de um jogador justamente na vitória sobre a equipe campista (2 a 1), ainda na primeira fase da Taça SD.

Esta semifinal está marcada para domingo (11), com o Audax tendo a vantagem do empate para avançar à final.

Já o Maricá volta a jogar no próximo dia 17, na estreia da Taça Corcovado, o segundo turno da Série A2 Carioca, contra o Americano, no Ferreirão, em Cardoso Moreira.