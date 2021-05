Maricá disponibiliza todas as doses de Coronavac recebidas para vacinação de hoje

Em virtude do envio de quantidade de vacina inferior à necessidade da cidade por parte do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde e dada a grande procura pelos imunizantes nos Polos de Vacinação, a Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde, informa que todas as 1.200 vacinas recebidas para a 2° dose da CoronaVac serão disponibilizadas nesta terça-feira (18) até o término dos imunizantes.

Em função disso, a secretaria informa, ainda, que a vacinação de quarta-feira (19) está suspensa. O município continua aguardando remessas de vacinas e cobrando que sejam enviadas na quantidade necessária, para dar segmento à campanha de vacinação contra a Covid 19. A vacinação contra a Gripe continua em todas as Unidades de Saúde da Família.