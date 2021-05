Maricá decreta três dias de luto por servidores falecidos vítimas de Covid

A Prefeitura de Maricá decretou, a partir desta segunda-feira (31), três dias de luto pela morte de três servidores públicos municipais: o advogado Evandro Aleluia, da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher; a professora Luciana Vianna, diretora da Escola Municipais Joaquim Eugênio dos Santos; e a professora Janaína Lugath. Todos faleceram vítimas da Covid-19.

Evandro Aleluia era membro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Maricá), professor e músico, deixa esposa e um filho. Descrito pelos amigos como um profissional exemplar, era comprometido com as lutas sociais, tratava das questões jurídicas e orientações pertinentes ao Programa Cultura de Direitos.

Considerada pelos colegas como uma pessoa altruísta e sempre disposta a ajudar ao próximo, Luciana Vianna, ao longo de sua trajetória profissional atuou como coordenadora municipal do Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa, foi coordenadora do Ensino Fundamental I, diretora da Escola Municipal Alfredo Nicolau, coordenadora de projetos do Centro Educacional Municipal Joana Benedicta Rangel e atualmente estava à frente da gestão da Escola Municipal Joaquim Eugênio, na Mumbuca. A servidora deixa marido e dois filhos.

Janaína era reconhecida por sua competência, responsabilidade e profissionalismo. Considerada uma pessoa muito amável por colegas, pais e aluno, ela teve uma trajetória consolidada no serviço público, sendo uma referência para a educação municipal.