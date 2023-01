Maricá de luto por morte de jovem

Novamente horrorizado por conta da morte de mais uma jovem, o Município de Maricá decretou, na noite da última segunda-feira (30), luto oficial de três dias. Em comunicado, o governo municipal lamentou o feminicídio contra Maria Eduarda Ramos, que tinha 16 anos de idade.

“A Prefeitura de Maricá lamenta profundamente a morte da adolescente Maria Eduarda Ramos, de apenas 16 anos, vítima de feminicídio, e se solidariza com a dor dos familiares e amigos, por esse crime tão brutal. A Prefeitura informa ainda que decretará luto oficial de três dias, pela perda de Maria Eduarda”, diz parte do comunicado.

O Município ainda informou que está tomando todas as medidas necessárias para que o caso seja elucidado com rapidez pelas autoridades policiais, disponibilizando todas as imagens das câmeras de segurança dos arredores, e colaborando com as polícias militar e civil para que os assassinos sejam “identificados e punidos com o rigor da lei”.

Corpo encontrado no final da manhã

Por volta das 11h30 desta segunda-feira, uma equipe da Guarda Municipal de Maricá foi acionada por populares que encontraram o corpo da jovem na Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu. Os agentes atuaram no local para isolar e preservar a área e, em seguida, acionaram as polícias Civil e Militar, que assumiram a ocorrência.

De acordo com dados preliminares da perícia, o corpo estava em avançado estágio de putrefação na Rua 33, vestindo uma blusa e bermuda pretas. As vestimentas ajudarem que familiares pudessem identificar que o corpo era de Maria Eduarda. Os peritos atestaram que existem lesões a esclarecer em exame posterior, que será feito pelo Instituto Médico Legal.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Uma semana de agonia

Maria Eduarda ficou desaparecida por cerca de uma semana, até a confirmação do crime. Na última quarta-feira, o Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de informações que solucionassem o paradeiro de Maria Eduarda. Ela era moradora da localidade de Santa Paula, no distrito de Inoã. A adolescente desapareceu no dia 21 de janeiro de 2023, após sair de sua residência, sem informar seu destino.

Violência reincidente

Em julho de 2022, a jovem Ysabeli Cristinne Souza de Oliveira, de 18 anos, foi assassinada em Maricá. Ela desapareceu, no dia 19 daquele mês, após sair para comprar um lanche em Inoã. Seu corpo foi encontrado uma semana depois, sem roupas, em uma área de matagal na Estrada dos Cajueiros.

O corpo da menina foi encontrado por um funcionário da Prefeitura de Maricá, que realizava uma obra no terreno e ao dirigir-se para urinar se deparou com o cadáver no local. O corpo da jovem apresentava marcas de ferimentos na cabeça e na região da costela.

Agentes da Polícia Civil isolaram o local para realizar perícia e determinar como Ysabeli foi morta e saber se a menina foi estuprada. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. O caso também é investigado pela DHNSG.