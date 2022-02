Maricá cria espaço exclusivo para pessoas com deficiência

Centro de Acessibilidade e Inclusão de Maricá terá uma central de Libras e oficinas de empreendedorismo, além de psicólogos e assistentes sociais

Para melhorar e ter um espaço exclusivo para as pessoas com deficiência, Maricá vai criar em abril o Centro de Acessibilidade e Inclusão de Maricá (CIAMA), onde funcionará uma central de Libras (Linguagem Brasileiras de Sinais) , além de oficinas de empreendedorismo para o mercado de trabalho. O espaço é direcionado a moradores da cidade de todas as idades e seus familiares.

A central de Libras terá uma equipe especializada que poderá acompanhar o deficiente auditivo em audiências no fórum, ocorrências na delegacia e em consultas médicas ou emergências hospitalares. O centro de acessibilidade funcionará na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Rua Domício da Gama, 386, Centro).

Oficinas de empreendedorismo

Serão oferecidas oficinas de empreendedorismo, como artesanato, fuxico, confeitaria e dança inclusiva. A coordenadora do CIAMA, Bárbara Cris Arêas, explica que as oficinas serão ofertadas de forma gradativa.

“Vamos incluir outras oficinas a partir das sugestões das pessoas com deficiência. Essas atividades serão itinerantes e feitas nos espaços da Assistência Social”, disse Bárbara, que é fonoaudióloga.

Equipe especializada

A equipe especializada está em formação e, além de assistentes sociais, é composta por psicólogo, professor de Educação Física Adaptada e outros profissionais também com deficiência.

“O objetivo é dar representatividade e garantir o lugar de fala destes profissionais”, disse Bárbara.

Palestra sobre doenças raras

O centro de acessibilidade também vai promover palestras sobre diversos assuntos voltados ao público-alvo. A primeira com o tema “Vidas raras”, em atenção ao Dia Mundial de Doenças Raras (celebrado sempre no último dia de fevereiro), acontece na próxima quarta-feira (23/02), às 10h30, com entrada gratuita, mas limitado a 25 pessoas devido ao protocolo sanitário de segurança da Covid-19.

O palestrante será Caio Sousa, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/RJ e membro da Comissão de Doenças Raras do Estado do Rio de Janeiro. A atividade será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Rua Domício da Gama, 65, em frente ao Cinema Henfil).

Cadastro com agendamento no CIAMA

As inscrições para o Centro de Acessibilidade começam no dia 3 de março e serão feitas por agendamento devido aos protocolos da pandêmicos. Os interessados precisam ligar para os números de telefone (21) 2637-3648 ou 3731-1287 e marcar a data para o cadastro.

No dia agendado, será feito o acolhimento com assistente social e psicólogo para direcionamento dos serviços adequados para cada demanda. Os documentos necessários são: RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento será feito na Secretaria Municipal de Assistência Social.