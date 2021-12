Maricá convoca aprovados no concurso da Guarda Municipal

Os 120 candidatos aprovados no concurso de 2019 da Guarda Municipal de Maricá tiveram a convocação publicada no Jornal Oficial de Maricá (JOM). No documento, publicado no último dia 08 de dezembro (https://www.marica.rj.gov.br/2021/12/08/jom-1248/), consta a lista com os nomes de cada candidato convocado.

Todos deverão comparecer entre os dias 6 e 13 de janeiro à sede do Instituto de Seguridade Social de Maricá (ISSM), na Rua Amadeu Pugliese n° 28, na Mumbuca, para realizar o exame admissional. O dia e horário dos exames dos candidatos está publicada no JOM.

A tabela publicada nas páginas 14 e 15 do JOM traz a data e o horário do exame para cada candidato. Os convocados deverão levar para o exame seus documentos pessoais e exames médicos específicos.

O comandante da Guarda Municipal de Maricá, Jean Medeiros, informou que os novos agentes irão reforçar as ações nas ruas da cidade. Eles passarão por curso de formação para capacitar e treinar o efetivo para as novas atribuições. “Será muito importante para todos nós. Desejamos que o processo transcorra bem para que, em breve, esses candidatos possam integrar a escala de serviço da instituição”, afirmou o comandante.

O concurso realizado em 2019 abriu 200 vagas para a Guarda Municipal. A comissão responsável informou que, após a finalização de todas as etapas de convocação e com os novos guardas já em atividade, os outros 63 aprovados também serão convocados em 2022.