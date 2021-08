Maricá colhe 3 mil espigas de milhos e distribui para escolas municipais

Quatro meses após o plantio de milho, a Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Agricultura, pecuária e pesca, colheu aproximadamente 3 mil espigas na Fazenda Pública Joaquin Piñeiro, localizada no Espraiado, que serão destinadas às escolas da rede municipal de ensino.

O secretário da pasta, Júlio Carolino, ressaltou que é um momento de felicidade para Maricá, já que em muitas outras cidades, muitas colheitas foram prejudicadas nesta mesma época.

“Realizamos com sucesso a nossa plantação e colheita, podemos observar que as espigas estão cheias e grandes. Este é um momento de muita felicidade. Vamos lembrar que o nosso milho é orgânico, inclusive no combate as pragas que poderiam afetar a plantação. Para isso, fizemos uma experiência muito interessante: trouxemos ovos de uma vespa para combater as lagartas que afetam o milharal. Foram distribuídas cartelas com os óvulos no meio da plantação. O resultado é que quando eclodiram, conseguimos combater as lagartas sem a necessidade do agrotóxico”, explicou.







Logo após a colheita, as espigas de milho começaram a ser destinados às escolas, que além de entregar para os alunos, irão aproveitar para merenda escolar. A primeira a receber foi a Escola Municipal Espraiado.

“Ficamos muito felizes por termos sido a primeira escola a receber o milho. Estamos localizados próximo a fazenda, o que facilitou a chegada das espigas. Vamos incluir o milho na merenda escolar, fazendo curau, por exemplo. Também os alunos poderão levar para a casa espigas”, conta Adriana Antunes diretora da unidade de ensino”, afirmou a diretora da unidade Adriana Antunes.