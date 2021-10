MARICÁ: CIDADE É A CAPITAL BRASILEIRA DO TIRO COM ARCO

Quem mora em Maricá tem a oportunidade de praticar uma modalidade esportiva diferente: o tiro com arco. Isso é possível graças à parceria das secretarias de Esporte e Lazer e de Educação, com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO).

As aulas gratuitas são realizadas na sede da Confederação, em Itapeba, mesmo local onde treinam atletas conhecidos internacionalmente, como Marcus D’Almeida e Ane Marcele.

“Eu comecei no Esporte Presente com 14 anos. Tinha vários esportes, mas o tiro com arco foi o que eu mais me apaixonei. Eu só via por filmes, séries, então era o esporte mais diferente, que eu nunca tinha visto pessoalmente. Quando eu completei 15 anos, tive minha primeira viagem internacional, que foi o mundial de base na Polônia”, diz a ex-aluna do CEM Joana Benedicta Rangel.

“Desde então, me dedico cada vez mais. É um orgulho, para mim, representar Maricá e ser atleta da Seleção Brasileira. Mostrar o quanto a mulher é guerreira e batalha por seu objetivo. Eu sou muito feliz, muito orgulhosa”, declara a atleta, atualmente com 27 anos.

O atleta Marcus D’Almeida destaca a importância do projeto para suas conquistas

A carreira de Marcus D’Almeida começou um pouco diferente. “Eu entrei aqui em 2010. Minha mãe veio pedir minha vaga na Confederação, aí comecei a atirar e acabei incluído num projeto para treinar em Campinas. Me mudei para lá. Virei atleta profissional em 2012. O tiro com arco é o que eu trabalho, o que eu treino, o que eu quero fazer minha vida inteira, porque é o que eu amo fazer”, lembra Marcus, hoje com 23 anos.

Campeonato Brasileiro

Ane Marcele e Marcus D’Almeida representaram Maricá na Copa do Mundo de Tiro com Arco que aconteceu na cidade americana de Yankton, em Dakota do Sul. A atleta integrou uma equipe feminina e merece destaque pela brilhante atuação no mundial.

“Foi incrível. Uma sensação maravilhosa. O feminino nunca tinha chegado num nível tão alto. Foi um feito histórico e ajudou a crescer o tiro com arco, que ficou mais visto, pelo desempenho que nós tivemos lá. Então, eu fico muito emocionada com essa conquista”, declara Ane.

Marcus D’Almeida conta com vários títulos importantes, mas o vice-campeonato da Copa do Mundo de Tiro com Arco conquistado no final de setembro é o mais importante de sua carreira.

“Algumas pessoas não tem ideia dessa medalha, o quão grande ela é. Eu sou vice-campeão mundial agora. Isso coloca o tiro com arco num patamar elevado aqui no nosso país. Essa medalha é muito importante! Eu acho que agora a gente tem que colher um pouco desses frutos para realmente continuar ganhando mais medalhas”, avalia D’Almeida.

Inclusão

O secretário de Esportes e Lazer, Filipe Bittencourt, garante que a inclusão é uma prioridade de sua pasta.

“A Ane Marcele e o Marcos D’ Almeida são referências para muitos jovens que praticam o tiro com arco. Para a gente, essa interação de grandes atletas como eles aos atletas que estão iniciando é muito importante. Além disso, dar a oportunidade a pessoas que nunca teriam condição de praticar um esporte como esse, porque é um esporte difícil, o material é caro. Então, a gente dar essa oportunidade para as crianças é fantástico. É isso que a gente vai continuar trabalhando”, diz Filipe.

Esporte Presente

“A gente convida o maricaense para vir conhecer, fazer uma aula experimental. Porque é isso que a gente busca, que todo maricaense pratique uma modalidade esportiva. Seja ela qual for. Então, aquele que não gosta muito de futebol, de vôlei, tem o tiro com arco, tem o remo. É isso que a gente vai trabalhar pra que todo maricaense venha escolher a modalidade que mais lhe agrada”, destaca o secretário.

Documentos necessários para inscrição:

identidade e CPF

comprovante de residência (conta de luz, água, telefone)

atestado médico

declaração escolar (menor que 18 anos)

documentos dos pais ou responsáveis (menor que 18 anos)

foto 3×4

Serviço:

O CBTARCO fica na Rua Ivone dos Santos Cardoso, 340 – (antiga Av. Um) em Itapeba.

Inscrições no Esporte Presente que fica na Rua Adelaide Bezerra nº 186 – Centro