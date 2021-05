Maricá celebra aniversário realizando eventos públicos e virtuais

A cidade de Maricá completou 207 anos, ainda sentindo os efeitos da pandemia, mas prospectando dias melhores, de agora em diante. O governo municipal organizou uma série de eventos para celebrar mais um aniversário. A maior parte aconteceu de forma virtual. Aqueles presenciais, tiveram limitação de público, em respeito aos protocolos sanitários que os tempos atuais exigem.

Durante a manhã de ontem, foi inaugurado o Boulevard Leandro Serralheiro, batizado dessa forma em homenagem ao falecido filho do suplente de vereador de Niterói, João Gustavo. A cerimônia contou com a presença de público limitado e diversas autoridades.

Boulevard Leandro Serralheiro, inaugurado nesta quarta-feira (26)

Em entrevista exclusiva à reportagem de A TRIBUNA, o prefeito da cidade, Fabiano Horta (PT), falou sobre o momento atual da cidade. Ele não deixa de prestar tributo aos cidadãos maricaenses vitimados pela pandemia, mas projeta o futuro em um momento após o controle do vírus.

“É uma celebração de aniversário em que a gente está enlutado mas, ao mesmo tempo, com senso de resistência muito grande. Lutando na saúde para que a gente consiga estabilizar e vencer a doença, mas ao mesmo tempo fazendo entregas importantes para sinalizar a esperança e o futuro da cidade”, disse.

Em relação às entregas feitas durante as celebrações, que são o Boulevard e a revitalização de orla de Itaipuaçu, Horta apontou para a importância das obras para fomentar a economia no município no contexto pós-pandemia. Um dos setores que receberá maior atenção do governo.

“Estamos entregando hoje a orla de Itaipuaçu revitalizada. Um lugar onde vai ter muita geração de estada, de vida, de turismo. O Boulevard de Itabepa. Ou seja, é um misto de sentimentos contraditórios mas é importante que a gente faça, nesse dia de hoje, a reflexão de que é importante a gente manter a responsabilidade histórica com a pandemia que a gente está vivendo e transformar a cidade socialmente”, complementou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual André Ceciliano (PT) também esteve presente nas festividades. O parlamentar prestou condolências aos familiares de Leandro Serralheiro e aproveitou para elogiar a gestão de Fabiano Horta à frente do governo de Maricá.

“A gente precisa lembrar que o mundo todo está sofrendo, uns mais, outros menos. Quem está sofrendo menos, é por conta da responsabilidade das ações tomadas lá atrás. Em meu nome, e da Alerj, nossos sentimentos à família do Leandro. Prefeito transforma, e o que vocês fizeram aqui em Maricá transformou a vida das pessoas”, afirmou Ceciliano.

André Ceciliano, presidente da Alerj (de terno, à esquerda) e Fabiano Horta, prefeito de Maricá

Entre as demais autoridades presentes, estavam o presidente da Câmara Municipal, vereador Aldair de Linda: a deputada estadual Zeidan (PT); além do vereador de Niterói João Gustavo. Ao todo, pouco mais de 50 pessoas acompanharam a inauguração, seguindo os protocolos de prevenção à covid-19.

Quem vive ama

Quem vive em Maricá, trabalha na cidade, ou os dois, tem notado o progresso pelo qual o município tem passado nos últimos anos. A população passa a entender que Maricá é um lugar ideal para se viver.

A vendedora Lorena Gaia é nascida em Araruama, na Região dos Lagos, mas foi ainda pequena, com a família, para Maricá, de onde não saiu mais. Atualmente, a jovem mora em Itapeba e notou a melhoria na qualidade de vida.

“Nasci em Araruama e fui criada aqui desde pequena. Antigamente isso aqui era muito diferente e agora melhorou muito. Tudo que o prefeito vem fazendo pela cidade está fazendo Maricá virar um ponto turístico, coisa que não era antigamente”, relatou.

O comerciário Alex Campos, morador de São Gonçalo, trabalha em um cicle no Centro de Maricá, e já adotou a cidade como sua casa. Ele diz ter se apaixonado pela cidade e afirma que o município se destaca pela organização em sua administração.

“Moro em São Gonçalo e trabalho em Maricá, essa cidade maravilhosa. Trabalho aqui desde 2019 e me apaixonei. Essa cidade nem se compara. Você vê pelas obras, a organização. O combate à pandemia é bem organizado. Com certeza quero morar um dia aqui, tem muita gente que vem para cá e fica”, relatou.

Alex, leitor de A TRIBUNA, trabalha em Marica e ama a cidade – Vitor d’Avila

Eventos

Além de inauguração do Boulevard Leandro Serralheiro, o cronograma de eventos começou, às 8h, com o hasteamento da bandeira na sede da Prefeitura. Em seguida, foi celebrada a missa na Igreja Nossa Senhora do Amparo. Durante a manhã, houve a entrega da revitalização da orla de Itaipuaçu, com duas estações das bicicletas “Vermelhinhas”.

Durante a tarde, às 13h, foi inaugurada a Fábrica de Desidratados, em Ubatuba; às 18h, a live entre o prefeito Fabiano Horta e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estão previstas, até domingo, diversas lives em comemoração ao aniversário de Maricá.