Maricá celebra 207 anos com inaugurações de obras

A cidade de Maricá completou 207 anos, ainda sentindo os efeitos da pandemia do coronavírus, mas prospectando dias melhores, de agora em diante. O governo municipal organizou uma série de eventos para celebrar mais um aniversário. A maior parte aconteceu de forma virtual. Aqueles presenciais, tiveram limitação de público, em prevenção à Covid-19.

Durante a manhã dessa quarta-feira (26), foi inaugurado o Boulevard Leandro Serralheiro, batizado dessa forma em homenagem ao filho do vereador de Niterói, João Gustavo. A cerimônia contou com a presença de público limitado e diversas autoridades.

Em entrevista exclusiva à reportagem de A TRIBUNA, o prefeito da cidade, Fabiano Horta (PT), falou sobre o momento atual da cidade.

“É uma celebração de aniversário em que a gente está enlutado mas, ao mesmo tempo, com senso de resistência muito grande. Lutando na saúde para que a gente consiga estabilizar e vencer a doença, mas ao mesmo tempo fazendo entregas importantes para sinalizar a esperança e o futuro da cidade”, disse.

Em relação às entregas feitas durante as celebrações, que são o Boulevard e a revitalização de orla de Itaipuaçu, Horta apontou para a importância das obras para fomentar a economia no município no contexto pós-pandemia. Um dos setores que receberá maior atenção do governo.

“Estamos entregando hoje a orla de Itaipuaçu revitalizada. Um lugar onde vai ter muita geração de estada, de vida, de turismo. O Boulevard de Itabepa. Ou seja, é um misto de sentimentos contraditórios mas é importante que a gente faça, nesse dia de hoje, a reflexão de que é importante a gente manter a responsabilidade histórica com a pandemia que a gente está vivendo e transformar a cidade socialmente”, complementou.