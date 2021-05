Maricá cancela processo seletivo para Hospital Ernesto Che Guevara

Aberto no último dia 5 de abril, foi cancelado neste fim de semana o processo seletivo para preencher vagas para contratação imediata e cadastro de reserva de profissionais, no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá.

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota afirmando que, após apuração técnica justamente com a Organização Social (OS) que administra a unidade, afirmando que foram constatadas falhas na base de dados e na página utilizada para o processo, o que dificultou a realização de algumas inscrições e a marcação de entrevistas.

Já a OS Associação Saúde em Movimento, afirmou que um novo edital para a seleção das vagas disponíveis no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara será disponibilizado na página oficial da entidade.

As vagas eram para profissionais de nível médio e superior através do Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O processo seletivo estava sendo organizado pela Associação Saúde e Movimento, com inscrições gratuitas. Os trâmites do novo processo seletivo devem continuar os mesmos.