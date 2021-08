Maricá atualiza cronograma de vacinação contra a Covid-19

Maricá conseguiu avançar no calendário de vacinação após o recebimento de novos lotes de imunizantes no sábado (07) e na segunda-feira (09), somando 10.800 doses nessas entregas. A partir de amanhã (11) a cidade vai vacinar pessoas com mais de 27 anos. Na quinta-feira (12) é a vez de quem tem 26 anos e na sexta-feira (13) os adultos com idades entre 25 anos ou mais receberão a primeira dose (D1) do imunizante. A aplicação da segunda dose (D2) está mantida de acordo com o calendário de vacinação.

Os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiências permanentes voltam a ser imunizados nos pontos montados pela Secretaria de Saúde, que funcionam de 9h às 16h na Escola Municipal Rynalda Rodrigues da Silva (Rua Uirapurus, Flamengo) e na Escola Municipal Marquês de Maricá (Rua Douglas Marques Rienti – antiga Rua 83, Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu).

Para receber a dose, é necessário levar laudo, declaração, atestado ou perícia médica que comprove a comorbidade; resultado de exame que comprove a condição; receita ou prescrição de medicamentos para tratamento, datada no ano de 2021 ou duas de outros anos; evidência física da comorbidade; além de documento de identificação com foto, CPF e cartão do SUS (se tiver).

Já os que precisam tomar a primeira e a segunda dose podem procurar: a Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Marinelândia; Escola Municipal Rynalda Rodrigues da Silva; USF Chácara de Inoã; Escola Municipal Marquês de Maricá; USF Jardim Atlântico; Unidade Volante de Vacinação (UVV) Aeroporto de Maricá; e UVV Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu. É preciso levar documento de identificação com foto; CPF ou cartão do SUS; assim como um comprovante de residência do município de Maricá.