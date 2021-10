Maricá assina convênio com Unicamp para realização de estudo demográfico

Contrato prevê levantamento que funcionará como um censo para o município

A Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) assinou um contrato com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para realização de um estudo e pesquisa de projeções populacionais, que deverá ser concluído em seis meses e permitirá projetar a população de cada bairro da cidade para daqui a 20 anos, por grupos etários e sexo. Os dados e características da população, por bairro, servirão como base para guiar as políticas públicas no território do município.

Com a ausência do censo de 2020, os dados oficiais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estão desatualizados e não representam a realidade atual do município. Esta situação é ainda mais complexa para Maricá, que vive um crescimento demográfico acelerado por causa da migração.

A assinatura aconteceu no gabinete do prefeito Fabiano Horta, com a presença da presidente da Sanemar Rita Rocha, do professor doutor e coordenador do estudo, Everton Emanuel Campos de Lima. O professor doutor José Marcos e o reitor da Unicamp, Antônio José de Almeida Meirelles, participaram do encontro na modalidade online.

Fabiano Horta fez questão de destacar o desafio de Maricá na questão demográfica.“Maricá passou nos últimos anos por uma migração muito grande de pessoas e apenas com a observação do cotidiano podemos afirmar que somos o município que mais cresce na Região Metropolitana. Por isso se torna cada vez mais necessário compreender a cidade e cientificar para remodelar nossas políticas sociais. Para nós é urgente concluir esse trabalho com a Unicamp,” afirmou o prefeito.

A presidente da Sanemar, Rita Rocha, falou sobre a importância da aproximação com a Unicamp, instituição reconhecida pela excelência em aplicação do conhecimento demográfico para atender as demandas da sociedade, através do desenho de políticas públicas.

“A parceria com as universidades está cada vez mais presente no nosso trabalho. Recentemente, também assinamos um contrato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É importante termos esse conhecimento e expertise das instituições e de seus profissionais com foco na realidade social,” declarou Rita.

Já o reitor da Unicamp, Antônio José de Almeida Meirelles, fez questão de agradecer a confiança do município no trabalho da instituição.

“Estamos muito felizes em poder realizar esse estudo e, mesmo longe, acompanhamos o salto que Maricá teve na inclusão de políticas públicas na vida dos cidadãos. Essa inclusão é que faz a diferença. Passamos por um momento no país em que se coloca em dúvida a importância da ciência e da educação, e Maricá segue o caminho inverso apostando na inovação para a construção do futuro”, finalizou o reitor.