Maricá assina convênio com Estado para Desenvolvimento de Projetos

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) assinou na quinta-feira (26) convênio com o Instituto da Região Metropolitana (IRM) para a instalação de um escritório de projetos na cidade. A proposta do escritório é desenvolver projetos em várias áreas como, saneamento, água e mobilidade urbana integrando os municípios que fazem parte da região metropolitana.

O prefeito Fabiano Horta falou da importância do diálogo permanente entre os entes para a construção de uma sociedade próspera para todos que moram em Maricá e do compromisso de se discutir um futuro melhor para toda a região.

“Estamos muito felizes pela presença do Estado na nossa cidade. A região metropolitana merece projetos em todas as áreas. Além da água e do saneamento temos a questão da mobilidade e temos o compromisso de levantar essas discussões para o futuro de uma cidade contemporânea”, ressaltou o prefeito.

Para a presidente da Sanemar Rita Rocha a vinda o escritório do IRM é mais uma vitória para Maricá. “Gostaria de lembrar que foi com aprovação do Conselho da Região Metropolitana que no final de junho, a Sanemar obteve a autorização para investir com segurança na área de esgotamento sanitário”, disse a Rita.

Já o diretor de Planejamento e Projetos do IRM, Maurício Knoploch, fez questão de frisar os avanços que Maricá teve nos últimos anos. “Maricá é com certeza um caso de sucesso na região. Teve avanços impressionantes nos últimos anos e em pouco tempo vai iniciar obras de impacto na área de saneamento. O IRM está aqui como um órgão catalisador para ajudar os municípios da região metropolitana e o sucesso de Maricá deve ser compartilhado com todos”, afirmou.

A assinatura aconteceu na sede da Sanemar com as presenças do prefeito Fabiano Horta, a primeira-dama, Rosana Horta, a presidente da Sanemar Rita Rocha, dos diretores do IRM Alexandre Mendes, Maurício Knoploch, o secretário de Governo João Maurício e o secretário Desenvolvimento Igor Sardinha.