Maricá anuncia retorno das aulas presenciais para o dia 5 de julho

A Prefeitura de Maricá anunciou na terça-feira (15) a data do retorno presencial das aulas na rede pública. Em formato remoto, as aulas vão voltar dia 5 de julho, numa terça-feira. O retorno será logo após o fim do recesso escolar antecipado. As turmas são reduzidas a 50% no atendimento do público total.

De acordo com a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira, 2.063 professores e profissionais de apoio foram vacinados.

“Até aqui vacinamos metade dos trabalhadores da Educação nas redes pública e privada de Maricá. Teremos repescagem permanente desse grupo, mas, assim como os profissionais de Saúde, parte dos professores não reside em Maricá, o que os leva a se vacinarem em outros locais. De todo modo, a rede pública de Educação fará o monitoramento para certificar de que todos estejam imunizados”, afirmou.

Segundo a secretária de Educação, Adriana Luiza da Costa, a antecipação do recesso não compromete a carga horária necessária para cumprir o ano letivo.

“Em reunião com os sindicatos dos profissionais de educação, com representantes das escolas particulares e com presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, propusemos a antecipação do recesso escolar, não havendo prejuízo de carga horária de 200 dias letivos e 800 horas”, afirmou.

Para o retorno das aulas, foi elaborado um calendário especial. Do dia 05/07 ao dia 09/07, retornam para as salas de aula os alunos do Pré-II, 5º e 9º anos; do dia 12 ao 16/07, os estudantes do Pré II, Pré-I, 5º, 2º, 3º, 9º, 6º e 7º anos. Entre os dias 19 e 23/07, estão previstos para voltarem às aulas os alunos do Pré-I, Pré-II, Maternal-II, 2º, 3º, 5º, 1º e 4º anos, além dos 6°, 7º, 8º e 9º anos.

Para a última semana do mês de julho, de 26 ao dia 30/07, a previsão é que as aulas retornem para os estudantes do Maternal I e II, Pré-I, Pré-II, Berçário, Ensino Fundamental I e II, e alunos com deficiência. Já a Educação para Jovens e Adolescentes (EJA) I a 9ª fase tem previsão de retorno no dia 27/07.

Atualmente as aulas estão sendo realizadas remotamente através da plataforma online e com atividades impressas. Para um retorno seguro, as unidades escolares estão totalmente adaptadas com álcool em gel nos corredores, obedecendo todo protocolo de segurança.