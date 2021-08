Maricá anuncia calendário de vacinação até 18 anos após chegada de novas doses

Nesta segunda-feira (16) será a vez de quem tem 24 anos receber a primeira dose da vacina

A Prefeitura de Maricá planeja vacinar toda a população com 18 anos ou mais com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, até o dia 24 de agosto. O calendário foi divulgado após a Secretaria de Saúde receber um novo lote com 7.244 doses de imunizantes. A vacinação no município avança nesta segunda-feira (16), com a aplicação da primeira dose para pessoas a partir de 24 anos.

Neste novo lote chegaram 3.084 vacinas Pfizer, destinadas à primeira dose (D1), 1.840 vacinas da CoronaVac, para a primeira e segunda dose (D1 e D2) e 2.320 unidades da AstraZeneca, para aplicação da segunda dose (D2).

De acordo com o calendário divulgado pela Secretaria de Saúde de Maricá, nesta segunda-feira (16) serão vacinadas pessoas com 24 anos ou mais. Na terça-feira (17) será a vez de quem têm 23 ou mais, na quarta-feira (18) serão imunizadas as pessoas com 22 anos ou mais. Quinta-feira (19) será o dia da vacinação de pessoas com 21 ou mais e na sexta-feira (20), a população com 20 anos ou mais será imunizada.

A vacinação prossegue na próxima semana com o grupo de 19 anos ou mais recebendo a primeira dose na segunda-feira (23). Na terça-feira (24), será é a vez de quem tem 18 anos ou mais.

Polos de vacinação

As vacinas contra a Covid-19 estão sendo aplicadas na Unidade de Saúde da Família (USF) Central, USF Chácara de Inoã, USF Jardim Atlântico, USF Marinelândia, Unidade Volante de Vacinação (UVV) do Aeroporto de Maricá e UVV do Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu.

Para receber a primeira dose, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS (se possuir), assim como comprovante de residência do município de Maricá. As pessoas que receberam a primeira dose de qualquer uma das vacinas contra a Covid-19 em Maricá, têm garantida a aplicação da segundo dose.

A Secretaria de Saúde decidiu fechar dois pontos de vacinação: na Escola Especial Rynalda Rodrigues da Silva, no Centro, e na Escola Municipal Marquês de Maricá, em Itaipuaçu. Nestes locais, estava sendo aplicada a primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.