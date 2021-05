Maricá anuncia audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Maricá anunciou ontem (10) que fará uma audiência pública, ainda sem data definida, para consultar a população sobre os rumos do novo Plano Diretor da cidade, que deve vigorar entre 2022 e 2025. Além disso, foram publicados ontem os vídeos das oficinas temáticas do 1º Seminário Temático da Revisão do Plano Diretor.

Durante toda a semana passada, os moradores da cidade puderam opinar nas decisões de como será o próximo Plano Diretor por meio dessas oficinas. Quem não pode participar pode assistir aos debates dos seminários que estão disponíveis na página oficial da prefeitura de Maricá, em marica.rj.gov.br/plano-diretor/videos/

Nos vídeos, os moradores poderão assistir os debates sobre os temas de Sustentabilidade; Desenvolvimento do Território e a Vulnerabilidade Social; o Desenvolvimento Econômico Sustentável e o Patrimônio Natural, Histórico e Cultural; Processo de Urbanização; Macroplanejamento e Mobilidade Urbana.

O Plano Diretor Municipal é o documento que cria as bases para uma cidade, definindo, por exemplo, quais são os distritos residenciais, industriais e outras questões para a administração da cidade. De acordo com a prefeitura, este Plano Diretor pretende deixar a cidade mais inclusiva, sustentável e que promova a qualidade de vida, distribuindo de forma justa os custos e benefícios da urbanização.

A prefeitura afirma que a participação da população é fundamental para que o processo de revisão do Plano Diretor seja feito da forma mais democrática, justa e transparente, no qual o morador da cidade pode opinar a dar sua contribuição para os rumos da cidade. Justamente por isso, estão previstos diversos eventos abertos para que toda a sociedade possa participar e contribuir neste processo.

