MARICÁ ANTECIPOU BENEFÍCIO DE RENDA BÁSICA DA CIDADANIA

Chegou em boa hora para a população de Maricá a antecipação do crédito do programa Renda Básica da Cidadania (RBC). O benefício, que é pago normalmente no sétimo dia útil, teve o depósito iniciado no dia 01/04, com o crédito sendo finalizado nesta terça-feira, 06/04.

Moradora de Itapeba, a vendedora Denise Messias, de 43 anos, revelou que deu tempo de garantir a Páscoa da criançada na família. “Consegui comprar o chocolate a tempo e ainda pôr as compras em dia. Para mim foi ótimo sair no início do mês porque é época em que já falta alguma coisa. Foi a salvação”, celebrou ela.

Quem também aproveitou foi o operário Orley Neves dos Santos, de 49 anos. Segundo ele, deu para comprar mais cedo o que o filho gosta de comer. “Foi bom para comprar mais cedo o lanchinho que ele gosta. Foi muito melhor ter saído no comecinho do mês, valeu mesmo”, disse o morador de Jacaroá.

Diante da necessidade de isolamento social por consequência da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Maricá, resolveu fazer a antecipação do pagamento do benefício. Segundo o secretário de Economia Solidária, José Carlos de Azevedo, a medida visou, principalmente, a manutenção da saúde dos munícipes.

“A ação vem no sentido de evitar qualquer tipo de aglomeração em comércio ou em bancos. Durante esse período precisamos tomar o máximo de cuidado para que lá na frente as coisas estejam mais tranquilas”, explicou o secretário.

Igor Sardinha, secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, de Maricá, disse que a medida reforça os cuidados que o município vem tendo na cidade.

“É muito importante, pois ao mesmo tempo em que nada afeta os direitos de cada beneficiário, acaba por também contribuir para que as pessoas se dirijam ao comércio em dias alternados, evitando assim aglomerações”, comentou.