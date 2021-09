Maricá aciona INEA sobre fenômeno recorrente de mortandade de peixes nas lagoas

Moradores de Ponta Negra identificaram uma grande quantidade de peixes mortos na Lagoa de Jacaroá e o tema tomou conta das redes sociais. Infelizmente, o fenômeno tem sido comum e acontecido de forma recorrente ao longo dos últimos anos – não só nas Lagoas de Maricá (que chegaram a registrar a mortandade de cerca de 3 toneladas de peixe em fevereiro de 2021), mas também em outros sistemas lagunares da região. E, para resolver este problema, a Prefeitura assumiu a gestão das águas das lagoas locais, até então a cargo do INEA, instituto do governo do estado do Rio.

Com o objetivo de apurar as causas do episódio, a secretária de Cidade Sustentável e a secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca, além de monitorar o local, e mobilizar equipes para realizar a limpeza e remoção dos peixes mortos, encaminhará ofício para o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), solicitando a presença de representantes do órgão para a realização de estudos com análise da água da região para que se avalie a causa do dano ambiental registrado.

A partir da clara compreensão de que este é um dos principais desafios da cidade, a administração também iniciou na última semana ações de revitalização das águas, que levarão a uma maior oxigenação do ecossistema e preservação da vida na lagoa. O programa Lagoa Viva lançado dia 26/08, tem como objetivo, entre outras ações, reequilibrar o ecossistema para garantir que eventos como este não voltem a acontecer.

O programa Lagoa Viva, uma parceria com pesquisadores de alta graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF) com a Prefeitura de Maricá, fez uma demonstração na lagoa de Itapeba, e terá início efetivo de suas ações no dia 27 de setembro de 2021 e, que é quando acontece o fenômeno da Maré de Sizigia, momento propício para o início do processo. Em breve, poderá oferecer a Maricá águas sadias, sem mau cheiro e translúcidas.