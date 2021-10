Maricá: Acidente provoca interdição da Praça Agroecológica de Araçatiba

Um acidente envolvendo um automóvel, na madrugada deste sábado (9), provocou a interdição da Praça Agroecológica de Araçatiba, em Maricá. O espaço foi fechado para obras de recuperação, que devem encerrar apenas na quarta-feira (13), quando está prevista a reabertura.

A medida foi necessária para recuperar o espaço danificado após um carro subir a calcada e destruir o vidro de proteção, bicicletário e parte da iluminação. O acidente foi filmado por câmeras de segurança no bairro. A Guarda Municipal acompanhou o caso e um registro de ocorrência foi aberto na 82ª DP (Maricá) para apurar as informações.

O espaço será recuperado pela autarquia Serviço de Obras de Maricá (Somar) e reaberto na próxima quarta-feira. Neste sábado, equipes da Somar limparam as estruturas e os vidros danificados. Uma equipe da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca estará de plantão diariamente na Praça, das 8h às 20h, para evitar que pessoas acessem a área e sofram acidentes em possíveis resíduos.

A Praça Emilton Santos possui cerca de 36 canteiros, sendo um voltado para portadores de deficiência, onde estão plantadas desde hortaliças até plantas medicinais, ornamentais e aromáticas, tudo com um sistema de irrigação por gotejamento. No centro do local, que tem cerca de 2 mil metros quadrados, agricultores e técnicos agrícolas ficam à disposição para fornecer instruções a quem visitar e quiser levar mudas para casa.

No espaço ocorre também o “Sábado Agroecológico”, evento periódico que difunde a agroecologia por meio de palestras oferecidas pelos técnicos. Os temas passam por cuidado das plantas, manejo sem a utilização de agrotóxicos e orientações de controle biológico. A Praça Agroecológica sedia também a Feira da Agricultura Familiar, que leva aos maricaenses alimentos frescos e livres de agrotóxicos, como ovos, verduras e mel.