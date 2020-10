Maricá abre licitação para incluir novas linhas de ônibus a partir de janeiro

No próximo dia 5, a Empresa Pública de Transportes de Maricá (EPT) realizará uma nova licitação para a escolha da empresa responsável pela locação de ônibus, incluindo motoristas e combustível. Segundo a EPT, a nova empresa vai operar em linhas que irão servir a Inoã e Itaipuaçu, respectivamente o 3º e 4º distritos de Maricá. Atualmente, essas linhas são operadas pela Viação Nossa Senhora do Amparo.



A previsão inicial é que as novas linhas estejam operando já a partir de janeiro. Entretanto, esse prazo pode ser maior, já que recursos podem ser impetrados pelos participantes ou por conta de ajustes iniciais na operação.

“Nossa expectativa é que até lá todos os trâmites legais estejam analisados e, assim, possamos já oferecer o serviço à população”, disse o presidente da EPT, Celso Haddad.