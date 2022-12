Margareth Menezes aceita assumir Ministério da Cultura

A cantora Margareth Menezes informou hoje (13) que aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministra da Cultura a partir de 2023.

Ela se encontrou com Lula no hotel em que ele está hospedado e depois foi até o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está instalado o governo de transição, e falou com jornalistas.

O presidente eleito deve anunciar oficialmente novos nomes de ministros ainda hoje, inclusive o de Margareth, uma vez que o governo de transição encerra seus trabalhos nesta terça.

“Foi uma conversa [com Lula] muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também”, disse Margareth.

“Agora é isso: a gente juntar todo mundo, a gente ouvir todo mundo, a gente levantar primeiro o Ministério e fazer a Cultura do Brasil no lugar que ela sempre merece de reconhecimento, que sempre foi reconhecida no mundo inteiro todas as áreas da cultura. As culturas populares, a gente reascender o caminho que foi criado”, completou.

Marcio Tavares, secretário nacional de cultura do PT e coordenador do grupo técnico de cultura do governo de transição deve assumir o posto de secretário executivo do Ministério da Cultura no novo mandato de Lula.

A confirmação de Margareth também representa a recriação do Ministério da Cultura. No governo de Jair Bolsonaro (PL), o Ministério da Cultura tinha deixado de ser ministério para se tornar uma secretaria especial de cultura, que é subordinada ao Ministério do Turismo.

Margareth Menezes é uma artista baiana, com uma carreira de mais de 30 anos como cantora e compositora. Já ganhou diversos prêmios nacionais e foi indicada ao Grammy. Sua música de maior sucesso é “Faraó”, lançada em 1987, em formato LP, que vendeu mais de 100 mil cópias.