Marcos Tolentino é ouvido pela CPI da Covid

Depois de faltar à primeira data marcada para o seu depoimento e da possibilidade de condução coercitiva, Marcos Tolentino chegou ao Senado, pouco antes das 9h20min desta terça-feira (14), onde é ouvido pela CPI da Pandemia. Na reunião anterior, ele apresentou um atestado médico e alegou que estava internado, situação que desagradou os senadores.

O depoimento de Tolentino, presidente da Rede Brasil de Televisão, é um dos mais aguardados pela CPI. Ele é suspeito de ser um “sócio oculto” da empresa FIB Bank, que teria fornecido à Precisa uma garantia irregular no fechamento do contrato da vacina indiana Covaxin. Segundo senadores, ele seria ligado ao deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, apontado por parlamentares como articulador de negociações sob suspeita de irregularidades.

Segundo decisão judicial na véspera, caso Tolentino não comparecesse e apresentasse justificativa, caberia à CPI “avaliar a razoabilidade dos motivos apresentados pelo intimado, antes de deliberar pela conveniência da condução coercitiva”. A convocação foi pedida pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).