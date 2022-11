Marcos Sabino revela música composta com Erasmo Carlos, em 1999

Ao saber da notícia da morte de Erasmo Carlos nesta terça-feira (22), o músico Marcos Sabino, conhecido nacionalmente com o sucesso Reluz, gravado em 1982 e que vendeu mais de um milhão de exemplares, falou com exclusividade com A TRIBUNA sobre uma música em parceria com o Tremendão que não chegou a ser gravada chamada Efeito Dominó.

“Eu tinha gravado com o Leandro e Leonardo, a música Dia de Rodeio, um Country Rock que estourou nas rádios. Ele adorou e me ligou pra dizer que adorava a música e disse que poderíamos compor juntos uns Country Rocks e eu disse, ‘claro, me dê essa honra’ e fui pro estúdio. Compus e produzi a música com a melodia e mandei pra ele e depois de umas semanas ele me ligou dizendo que a letra estava pronta. Em seguida, pediu pra eu ir na casa dele pra acertar a métrica. E assim eu fiz. Cheguei lá e passamos uma tarde inteira conversando e ouvindo musica. Teve um momento muito emocionante em que ele me levou no quarto onde a mãe dele se encontrava em home care e ela já não interagia, mas ele a acarinhava e conversava com ela. Teve um momento que ele disse para ela: ‘Mãe, o Marcos Sabino tá aqui, veio te ver e estamos fazendo uma música pra você’. Isso foi um gesto de amor dele, porque na verdade ele fez a letra numa viagem poética sobre o que tinha acontecido com os prédios do Edifício Palace ll que tinha desabado na época e era perto da casa dele. Na verdade, ele imaginou um efeito dominó acontecendo por toda cidade. Coisas do gigante gentil. Erasmo é um anjo eterno! Seu afeto escancarado e seu amor pela vida e as pessoas são pra sempre! Voa, meu amigo gigante!, desabafou emocionado.

Veja o original da letra escrita a mão pelo Tremendão.