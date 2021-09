Marco dos direitos trabalhistas, FGTS completa 55 anos

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um dos principais marcos no que diz respeito à conquista de direitos trabalhistas no Brasil. Nesta segunda-feira (13), o fundo completa 55 anos de sua criação. Para celebrar a data, a Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS, divulgou balanço referente ao ano de 2010 do maior Fundo privado da América Latina e patrimônio dos brasileiros.

O banco apresentou o balanço do FGTS de 2020 sem ressalvas, fato que não ocorria desde 2015, e comemora a retirada da ressalva das demonstrações financeiras do FI-FGTS após dez anos consecutivos, bem como a distribuição de R$ 8,1 bilhões de resultados do FGTS de 2020 para 88,6 milhões de trabalhadores. O ano de 2021 tem sido um divisor de águas em termos de resultados do Fundo de Garantia, que chega à maturidade demonstrando modernidade e transparência, produto de constantes melhorias em governança.

Criado em 13 de setembro de 1966 para servir como uma reserva financeira de longo prazo para os trabalhadores, o FGTS constitui uma fonte importante de recursos que são aplicados em investimentos nas áreas de habitação, saneamento, infraestrutura e saúde, beneficiando não só os trabalhadores, mas toda a população brasileira.

Distribuição dos lucros

Com a distribuição de 96% do lucro líquido de 2020, a rentabilidade anual do FGTS chegou a 4,92%, mais de duas vezes o rendimento da poupança e superior ao IPCA do período. A CAIXA creditou R$ 8,1 bilhões para os trabalhadores e concluiu a operação uma semana antes do prazo legal.

O lucro distribuído é decorrente do retorno financeiro obtido pelas aplicações e investimentos do Fundo, fruto da governança do Conselho Curador do FGTS e da atuação da CAIXA como agente operador.

Aplicação dos Recursos

Com R$ 450,9 bilhões de saldo distribuído em 193 milhões de contas vinculadas, o FGTS tem a participação de 88,6 milhões de trabalhadores e mais de 5 milhões de empregadores. Com ativos totais de R$ 565,7 bilhões, R$ 397,3 bilhões estão aplicados em operações de crédito, dos quais R$ 357 bilhões foram destinados para a área de habitação. O restante está distribuído em títulos públicos e operações de mercado, sendo a principal delas o FI-FGTS.

Investimentos em setores estratégicos:

Os recursos do FGTS são utilizados para financiar setores estratégicos da economia. Somente de janeiro de 2019 a junho de 2021 foram R$ 115,7 bilhões aplicados em habitação, além de R$ 20,2 bilhões utilizados como subsídio à habitação popular, investimento que pode ser traduzido em números:

955 mil unidades habitacionais financiadas para pessoas físicas

4,1 milhões de empregos gerados

22,2 milhões de pessoas beneficiadas

Além disso, um total de R$ 4 bilhões foi direcionado para infraestrutura, R$ 3,3 bilhões para obras de saneamento e R$ 1,3 bilhão foram aplicados no setor de saúde.

Medidas de apoio à população durante a pandemia

Saque Emergencial

A CAIXA operacionalizou o pagamento do Saque Emergencial durante a pandemia da Covid-19 e contribuiu para o alívio financeiro de milhões de famílias. Ao todo, 31,7 milhões de trabalhadores foram beneficiados, um incremento de R$ 24,2 bilhões na economia. Em 2019, o banco já havia conduzido com sucesso o pagamento do Saque Imediato, medida estabelecida pela MP 889/2019, que beneficiou 60,4 milhões de trabalhadores com R$ 28,1 bilhões.

Suspensão dos recolhimentos

Por meio das medidas provisórias 927/2020 e 1046/2021, foi possível beneficiar 900 mil empregadores com a suspensão temporária do recolhimento do FGTS dos seus funcionários. Ao todo, os empregadores puderam dispor de R$ 17 bilhões durante o período da suspensão, como forma de estímulo à economia e suporte frente à pandemia. A medida contribuiu diretamente para a preservação de mais de 26 milhões de empregos.

Pausa em financiamentos habitacionais com recursos do FGTS

Entre os meses de setembro e dezembro de 2020, a CAIXA ofertou a pausa da prestação de financiamentos habitacionais concedidos com recursos do FGTS, proporcionando alívio financeiro a milhares de famílias no momento econômico mais delicado da atualidade. Mais de 1,4 milhão de mutuários foram beneficiados com a medida, que representou um total R$ 2 bilhões em valores pausados.

Saque-Aniversário

Lançado em 2020, o Saque-aniversário é uma modalidade que permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês do aniversário do trabalhador, em alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Até o momento, 13,4 milhões de trabalhadores já aderiram à modalidade e sacaram R$ 16,5 bilhões. A adesão ao Saque-Aniversário é voluntária. A modalidade foi criada para conferir ao trabalhador uma maior autonomia na gestão dos seus recursos.

Também é permitido ao optante pelo Saque-aniversário solicitar empréstimo bancário a juros mais baixos utilizando o saldo do FGTS como garantia. Essa medida já beneficiou 1,9 milhão de pessoas que tiveram acesso à R$ 9,1 bilhões em empréstimos concedidos. Ao todo, foram mais de 4,6 milhões de operações de crédito.

Saque 100% Digital

A CAIXA disponibiliza, por meio do aplicativo FGTS, opção de Saque do FGTS 100% digital para todas as modalidades previstas em Lei. A inovação possibilitou o atendimento tempestivo, seguro e cômodo a milhares de trabalhadores que puderam sacar o valor do FGTS direto do seu celular, sem precisar ir até uma agência da CAIXA.

O aplicativo está disponível para Android e iOS e por ele o trabalhador tem acesso a outros serviços como saldo, extrato e adesão ao Saque-Aniversário. Nos últimos 30 meses, a CAIXA realizou 104,9 milhões de saques das contas vinculadas, o que representa R$ 321 bilhões circulando na economia. O volume de saques e atendimentos se manteve sem prejuízos ao trabalhador, mesmo durante a pandemia.

Novo Site

O banco colocou no ar, em agosto, o site do FGTS reformulado, com base em pesquisa realizada com os próprios usuários e priorizando a experiência do cliente. Com essa ação, a atual gestão da CAIXA facilita a comunicação com o cliente em um canal que recebe mais de 600 mil acessos todos os meses e reafirma seu compromisso com a seriedade e transparência na prestação de serviços ao cidadão.