Marcha pela Cidadania e Ordem chega a Niterói

Hoje (7) pela manhã foi realizada em Niterói a Marcha pela Cidadania e Ordem em que agentes do Programa Niterói Presente, do 12º Batalhão (Niterói), representantes da Secretaria Municipal de assistência Social e a Casa Civil do estado do Rio de Janeiro se uniram com o objetivo de realizar atitudes de coletividade visando principalmente o bem-estar de pessoas em situação vulnerável. Foi a primeira operação do programa na cidade. O programa já é realidade há mais de um ano na cidade do Rio de Janeiro e passa por expansão.

“O primeiro piloto aqui em Niterói acontece neste dia 7. Dando certo e eu tenho a certeza de que irá dar, a população de Niterói vai gostar muito. Eu tenho a certeza de que será um sucesso assim como é um sucesso na zona sul do Rio. É uma ação social onde nós temos como foco moradores em situação de rua, aqueles que precisam. Logicamente trataremos de ordem pública, porém neste momento é a ação social daquele que está vulnerável e em segundo plano a questão da ordem pública”, informou o subsecretário de ações estratégicas da Casa Civil do estado do Rio de Janeiro, Antônio Carlos dos Santos.

Ação busca dar uma nova perspectiva a quem precisa de ajuda e costuma ser feita em conjunto por representantes de instituições.

“Com investimento e tranquilidade para trabalhar, nós, o comandante do 12º e do programa, pudemos transformar a vida das pessoas em termos de segurança pública. A Marcha pela Cidadania é um programa social e vem para dar as pessoas em situação de vulnerabilidade, de rua, um encaminhamento especial para as demandas. É um programa que já acontece no Rio de Janeiro e que está vindo para Niterói. Nele as pessoas vulneráveis serão levadas para abrigos, para retirar documentos, uma série de situações em que as pessoas precisam de ajuda. Esse é o intuito do programa”, contou o Major David Ricardo Costa, coordenador do Programa Niterói Presente.

O trabalho em conjunto é visto com empolgação pelo coronel Sylvio Guerra, atual comandante do 12º Batalhão (Niterói). Em uma solenidade realizada ontem (6) no Solar do Jambeiro, no bairro do Ingá, ele falou sobre a parceria com o Programa Niterói Presente, com o governo municipal e demais polícias em relação ao bem estar social.

“Quem nunca viu isso é a sociedade de Niterói como um todo. A parte de educação, a parte de saúde, a parte financeira, a parte que a gente utiliza no dia a dia dos comércios em geral. O Segurança presente faz com que isso funcione muito melhor. As pessoas se sentem mais próximas. Isso faz com que Niterói flua com muita tranquilidade e facilidade. É uma cidade realmente diferenciada de todas elas e para mim, que estou no comando do 12º Batalhão, viver isso é muito importante até porque eu sou morador de Niterói. Essa parceria, essa integração que já existia lá trás quando o Major David era responsável por Niterói, ela nada modificou, pelo contrário, tem aumentado. Nossos índices são de cidade do interior, números pequenos para uma cidade tão grande como Niterói, o que mostra uma gestão extremamente bem executada e um trabalho muito bem feito pelas policias”, declarou Guerra.