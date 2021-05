Marcha bolsonarista tem aglomeração e pessoas sem máscara em Niterói

A Marcha da Família Cristã, organizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), registrou aglomerações e algumas pessoas sem máscara, na manhã deste sábado (15), na Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói. O movimento contou com a presença de políticos, entre eles o deputado federal Carlos Jordy (PSL).

Policiais militares, guardas municipais e agentes da NitTrans acompanharam a marcha que, até o momento da publicação, nou houve incidentes. Entre as pautas do movimento, além do apoio a Bolsonaro, estavam a rejeição ao comunismo e adoção do voto impresso.

Ambulâncias bloqueadas

Há duas semanas, um grupo de bolsonaristas fez outra manifestação, com centenas de pessoas, em Icaraí. Em um dos momentos mais delicados da pandemia do coronavírus, ambulâncias acabaram ficando presas em meio ao trânsito provocado pelo movimento. Na Rua Miguel de Frias, que dá acesso á praia, a passagem de veículos ficou bloqueada.