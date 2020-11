Marcelo Delaroli (PL) é eleito prefeito de Itaboraí

A cidade de Itaboraí terá Marcelo Delaroli (PL) como prefeito a partir de 2021. Com 39,30%, totalizando 42.025 votos, o dentista ganhou o comando do município que teve o total de 127.882 votos. Desses 7.374 (5,77%) foram votos brancos e 13.579 (10,62%) nulos. Em segundo lugar na disputa ao cargo ficou o ex-prefeito Sérgio Soares (Pros) com 30,09% dos votos seguido de Sadionel (PP), atual prefeito, que tentou a reeleição mas só computou 21,91% e ficou em terceiro lugar no ranking.

O município teve cinco candidatos ao cargo de prefeito da cidade que tem 242 mil habitantes, mas de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cidade de Itaboraí tem 171.282 eleitores aptos para votar. Junto na administração pública o vice-prefeito é Lourival Casula (PT).

Delaroli comemorou a vitória com gratidão, felicidade e emoção. “Não poderia deixar de agradecer primeiro ao senhor da minha vida, obrigado Jesus, toda honra e toda glória a Ele. A minha família, meu pai, minha mãe, irmão, minha esposa e meus filhos, Deus enxugou nossas lágrimas. Sem vocês seria impossível! A cada candidato da nossa coligação, vocês foram incríveis e incansáveis, instrumentos nas mãos de Deus. Preciso de vocês mais do que nunca. Obrigado! A minha equipe de trabalho, vocês são os melhores, desde a coordenação até quem balançou nossa bandeira. Somos um! Quero agradecer em especial a cada uma das 42 mil pessoas que acreditaram em nossa proposta de transformação”, vibrou.

Entre os projetos do eleito vai ampliar a circulação dos ônibus ‘vermelhinhos’ de Maricá para a cidade de Itaboraí, além de priorizar em seu plano de governo as políticas públicas como transporte gratuito. Além disso na área da economia ele promete gerar empregos e criar uma moeda social para circulação na cidade. Também estão em seus projetos futuros pavimentação em ruas que necessitam de reparos. “Vamos marcar a história de Itaboraí! Eu vou honrar o voto de cada um de vocês. Os dias de renovação chegaram! Chegamos pra transformar e iremos viver os melhores dias da história dessa cidade! Obrigado, Itaboraí”, comentou.

Na Câmara dos Vereadores de Itaboraí os 11 eleitos foram: Elber Correa (Republicanos) com 4.424 votos, Paulo Ney (Patriota) com 3.860, Rogério Filgueiras (PP) que teve 3.166 votos seguido de Orlando Pit (PSD) com 2.854, César Moreira (PSC) com 2.369, Alexandre Fonseca do Coqueiro (Patriota) com 2.263, Ramon Vieira (PP) com 2.262, Dr. Matheus Borges (PSD) com 2.262, Marquinho Orelha (PL) com 2.194, Marcos Alves (PL) com 1.950 e Marcão da Saúde (Pros) com 1.234.

Nascido e criado em Maricá, Marcelo Delaroli tem 40 anos, é casado com Pâmela Delaroli e tem dois filhos, Helena e Bernardo. É filho do militar e advogado José Delaroli e da professora Iêda Maria Marins Jandre Delaroli, é formado em Odontologia, com especialização em saúde da família, mas já trabalhou como vendedor de cocos e também teve uma banca de jornal.