Marcados pela tragédia: morre a mãe do pastor Anderson do Carmo

Uma tragédia e um drama que parecem não ter fim. Em menos de seis meses dois familiares do pastor Anderson do Carmo – assassinado em junho do ano passado – morreram. Na madrugada dessa quarta-feira (08) faleceu, em decorrência de infarto, a mãe de Anderson, Maria Edna do Carmo. A informação foi postada nas redes sociais pelo Misael, filho da cantora gospel e deputada federal Flordelis. Anteriormente, em outubro do ano passado, e irmã do pastor, Michele do Carmo, havia também falecido em decorrência de anemia.

Anderson do Carmo foi assassinado a tiros, no dia 16 de junho do ano passado em sua residência, em Pendotiba, no “caso Flordelis”, que já se arrasta por quase um ano marcado por diversas reviravoltas, em meio a investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Flordelis passou então a ser o centro das atenções e dois de seus filhos, Flávio e Lucas, respectivamente legítimo e de adotivo, chegaram ser presos e ainda se encontram encarcerados acusados de tramarem o crime. Flordelis era casada com o pastor Anderson do Carmo há 25 anos e o caso se transformou numa batalha judicial.

Em apuração..