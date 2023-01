Maratonista de 92 anos recebe Medalha Tiradentes

Maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é concedida a expoentes do estado

Na tradicional Corrida de São Sebastião deste ano, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (20/02) no Aterro do Flamengo, um atleta maratonista de 92 anos ganhou um incentivo a mais para continuar inspirando corredores de rua de todas as idades: Sebastião Caldas – ou Seu Tantão, como é conhecido -, foi agraciado com a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Sebastião Caldas nasceu em 23 de outubro de 1930. É pai de Aline, Geisa e Luciano Diniz, vereador de Macaé. Trabalhou como barbeiro por 48 anos, mas sempre se dedicou ao esporte. Jogou em três times: Macaé, Ypiranga e Americano. Depois de aposentado, começou a participar de corridas. Seu Tantão já ganhou mais de 450 troféus e medalhas. Pertence à Associação dos Corredores de Rua de Macaé (ASCOM) e em seu currículo constam diversas provas, como a de São Silvestre (SP), a Dez Milhas Garoto (ES), além de maratonas em Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro, sempre representando a sua categoria.

“Estou muito feliz com a Medalha Tiradentes. É uma grande honra, para mim. Todo ano, toda corrida é uma vitória. Estou com saúde; por isso, quero continuar correndo. E aproveito este momento para deixar uma mensagem para a rapaziada mais jovem: deixem de fumar cigarro e venham praticar esporte: cuidem da saúde de vocês”, disse Seu Tantão.