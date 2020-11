Maratona dos prefeitáveis começa cedo em Niterói

Camilla Galeano

Os candidatos de Niterói iniciaram a agenda de sexta-feira (6) bem cedo, caminhando e panfletando pelos bairros do município. A candidata a prefeita pelo partido Novo, Juliana Benício, percorreu o Barreto pela segunda vez na campanha e conversou com os moradores.

“Senti o crescimento da campanha no bairro, recebi orações e muita energia positiva dos moradores. Os feirantes me reconheceram e pediram material para divulgar com amigos e parentes. Eles me veem nos jornais, nos sites de notícias e estão gostando das propostas. O Barreto me fez ficar mais confiante”, disse.

A história do bairro fascina Juliana, que pretende reerguer o Barreto, um patrimônio cultural de Niterói não reconhecido, segundo ela.

“É uma história de coragem. O nome é uma referência ao frei José Barreto Coutinho de Azevedo Rangel. É preciso levantar essa história, revitalizar esses prédios tão importantes para a memória e cultura da cidade”, afirmou.

Felipe Peixoto (PSD), começou às 8h panfletando na praça Arariboia, em frente a estação das Barcas. Em seguida, o candidato foi caminhar pelas ruas do Centro conversando com comerciantes e moradores sobre as suas principais propostas para assistência social.

“Como tenho dito, a assistência social será importantíssima no nosso governo. Vamos manter todas as políticas sociais da atual gestão e fazer novas. Niterói é uma cidade muito rica e usaremos esta riqueza em serviços para a população. Adotaremos uma estratégia que nos permita tratar a área com extrema dedicação, com ações de mapeamento, diagnóstico e cadastramento para implementarmos centros de convivência, abrigos e pontos de acolhimento que auxiliem na reinserção social com foco na empregabilidade”, destacou Felipe.

Felipe ressaltou a necessidade de um choque de gestão na região do Centro.

“Em nosso plano de governo temos um amplo projeto de recuperação para a região, começando com a intensificação da zeladoria urbana e a ampliação da limpeza para acabar com a sujeira e incentivar o comércio e a moradia. Isso tudo faz parte de um projeto nosso para transformar a região em um polo cultural, a partir da criação de um moderno centro de convenções com toda a infraestrutura no entorno”.

Gravação de programas eleitorais foi a prioridade do candidato Deuler da Rocha (PSL) pela manhã. À noite, concedeu entrevista para o Scuola di Cultura, em São Francisco. Em pauta, propostas para o movimento cultural da cidade.

“Niterói é uma cidade extremamente cultural e iremos desenvolver ações, diretrizes e limites claros para a utilização dos recursos destinados à cultura. A prioridade será para projetos com maior capacidade de produção de externalidades positivas ao Município”.

O Programa Renda Básica, que tem ajudado no sustento de milhares de famílias niteroienses, será mantido pelo candidato Axel Grael (PDT), caso seja eleito. A ampliação do benefício será uma das primeiras ações de Grael, candidato que tem apoio do prefeito Rodrigo Neves.

“Tenho andado pela cidade e ouvido de muitas pessoas como o Renda Básica tem sido importante para que as pessoas tenham a possibilidade de manter o isolamento com segurança e, ao mesmo tempo, garantir o direito de comprar alimentos e medicamentos nesse momento desafiador. Não deixaremos ninguém para trás. Quero ser prefeito para fazer Niterói seguir avançando”, prometeu Grael.

Grael já anunciou também que o programa de apoio às empresas, que vem garantindo empregos na cidade, será mantido enquanto for necessário. Nos últimos meses, o Empresa Cidadã permitiu que mais de 11 mil postos de trabalho fossem mantidos em Niterói.

“As ações implantadas pela Prefeitura de Niterói durante a pandemia garantiram condições de retomada. Fizemos o dever de casa, indo na contramão de muitas outras cidades que estão enfrentando essa crise. Graças à essas ações, Niterói está forte e unida para continuar seguindo em frente”, salientou.

No bairro Itaipu, o candidato do PTC, Allan Lyra panfletou e conversou com moradores da região. Na parte da tarde, recebeu a deputada federal Carla Zambelli e o deputado federal Carlos Jordy e fizeram uma caminhada pelas ruas de Icaraí.

“Estamos fazendo história em Niterói e está cada vez mais claro para o eleitor que poderemos colocar a cidade num patamar de destaque nacional graças a boa relação que tenho com o governo federal e a bancada bolsonarista. Vamos para o segundo turno, contra tudo e contra todos!”, disse.