Maradona fica internado por três dias

O craque do futebol Argentino, Diego Maradona, foi internado na clínica Ipensa, em La Plata. Ele ficará em observação por três dias e a equipe médica que está cuidando do argentino descartou a infecção pelo coronavírus.

O atual técnico da equipe local Gimnasia y Esgrima, de 60 anos, não vinha se sentindo bem há algum tempo. “Ele não está bem psicologicamente e isso tem um impacto em seu bem-estar físico. Ele não está tão bem quanto eu gostaria e quanto eu sei que ele pode estar. Ele precisa de ajuda e esta é a hora de ajudá-lo”, contou o médico Leopoldo Luque.

O argentino, que conquistou a Copa do Mundo de 1986 com a Argentina e é amplamente visto como um dos maiores jogadores de futebol da história. Luque não deu detalhes sobre os problemas de saúde de Maradona, mas afirmou que eles não têm relação com a covid-19.

A última aparição pública de Maradona foi em seu aniversário de 60 anos na sexta, antes da partida de sua equipe contra o Patronato pelo Campeonato Argentino. Ele recebeu uma placa de presente e um bolo para celebrar a ocasião, mas não ficou para assistir ao jogo e pessoas que presenciaram o momento disseram que parecia frágil e não aparentava estar sentindo-se bem.