Maracanã não libera estádio para Flamengo Vasco, e prioriza Seleção Brasileira

O Maracanã só vai reabrir após o dia 15 de março, e dessa forma, Flamengo e Vasco não será mais realizado no Maior do Mundo. Em fase final de reforma do gramado, atualmente a concessionária realiza a implementação da grama sintética, com uma máquina de costura em permanente trabalho.

O diretor geral do Maracanã, Severiano Braga, manteve a programação da reforma do estádio, que se prepara para receber as semifinais do Campeonato Estadual, previstos para os dias 20, 23 e 24 de março. Porém, em caso de convocação de jogadores do Flamengo, o mata-mata ocorre uma semana antes. Assim, as arquibancadas serão reabertas para o jogo entre Brasil e Chile, dia 24, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Tanto o rubro-negro, quanto Vasco e Fluminense foram consultados pela CBF pela liberação e avaliaram fazer as partidas antes do prazo. O clássico carioca da 10ª rodada foi antecipado para o dia 6, e a possível partida de volta do tricolor carioca na Libertadores, no dia 9.

Por causa do resguardo necessário do novo gramado para o jogo da Seleção Brasileira, as semifinais podem ser disputadas no Nilton Santos, a princípio.