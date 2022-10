Máquina quebra e interdição na Ary Parreiras é adiada

A interdição na Avenida Almirante Ary Parreiras, prevista para as 7h de hoje, foi adiada. O motivo do atraso para início das obras na via seria o defeito em uma das máquinas.

De acordo com a Prefeitura, a previsão era de que a pista sentido Praia de Icaraí, entre a praia e a Rua Ator Paulo Gustavo, tivesse o tráfego interrompido para obras de recuperação da estrutura da praça que ficava sobre o córrego.

Máquina teria apresentado defeito – Foto: Vítor d’Avila

Até o começo da tarde de ontem, o tráfego continuava liberado ,e agentes da NitTrans estavam no local. De acordo com funcionários, as equipes aguardam a chegada de uma peça sobressalente.

Inicialmente, a interdição foi adiada para às 11h30. No entanto, a previsão mais recente é para que a pista seja fechada às 13h. A reportagem procurou a Prefeitura de Niterói e perguntou sobre o caso. No entanto, até o momento, não foi encaminhada resposta.