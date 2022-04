Maquiagens que dão vida às fantasias da Viradouro

Quando o assunto é Carnaval, logo vem à cabeça as fantasias, alegorias, as músicas, os desfiles e as maquiagens que são uma verdadeira arte e indispensáveis nas festividades, afinal, a maquiagem é quem ajuda a fantasia ganhar vida. É o match perfeito!

Fazendo parte da escola de samba niteroiense desde quando ela estava no grupo de acesso, a visagista e maquiadora Christina Gall é quem fará tudo acontecer junto com a sua equipe, nas artes feitas nos rostos e corpos daqueles que vão desfilar na Sapucaí, na sexta-feira (22).

A escola cresceu junto com as histórias da Gall que, em 2018, conquistou o título de melhor maquiador artístico concedido por uma revista especializada, por seu trabalho na comissão de frente e algumas alas.

Christina Gall e sua equipe são responsáveis pela criação de vários personagens e já levou sua técnica para a França, conquistando o patrocínio de uma grande marca francesa. “As pessoas acham que é só ir lá e fazer um rosto bonito. Não é! Tem pesquisa, tem estudo, tem análise de figurino, afinal, tudo é julgado. Nosso trabalho está sujeito às ocorrências da natureza como calor ou chuva. Por isso, tem todo um estudo para as maquiagens feitas com produtos à prova de água. São muitas horas e muitas horas sem dormir”, explica Gall.

Uma dessas personagens, a Sereia, marcou o desfile da Unidos do Viradouro de 2020. Ela “nasceu” duas semanas antes do desfile. “O figurino estava pronto e eles achavam que a maquiagem poderia fazer a diferença. O que seria só pintura do rosto e cabelo virou também maquiagem do tórax da sereia e tinha que ser resistente à água, porque uma atleta de nado ficaria dentro da água”, lembra.

Outro trabalho de grande destaque foi as ganhadeiras da Comissão de Frente reluzentes como o ouro. “Precisamos destacar o valor que essas mulheres tinham e têm. As escravas mostrando o empoderamento numa leitura atual, destacando as negras escravas que deram início a tudo”, comenta a maquiadora.

As inovações foram tantas que as técnicas criadas por Christina Gall a levaram à França para ensinar a técnica a maquiadores franceses que continuam vindo ao Brasil para aprender com ela. E para os desfiles deste ano, a maquiadora promete trazer uma nova tendência.

Muita gente não sabe o que e quanto custa o trabalho de um profissional por trás dos rostos que atravessam a Marquês de Sapucaí, levando quem assiste aos desfiles a outros mundos e realidades. Muitas vezes o trabalho desses profissionais fica esquecido em meio a outras tantas frentes do espetáculo. Mas, Christina Gall está aí para contar essa história real que faz acontecer o mundo de fantasia e que abre frente no mercado de trabalho para toda uma equipe de mão de obra especializada.

O sucesso do trabalho de Gall é tão grande que este ano, sua maquiagem dá vida ao Arlequim, que estampa a capa do CD, da ‘Ala terno de Reis!’ com o samba enredo da Vermelho e Branco. Para este ano, Gall promete muitas surpresas, mas dá alguns spoilers sobre o que a Viradouro vai levar para Sapucaí, sem comprometer o impacto guardado para a Avenida.

Equipe de maquiagem – Serão 600 pessoas maquiadas por 110 maquiadores, já que ela conta com a ajuda de alunos do curso profissionalizante do Senac, numa parceria que já vem de três anos. Além deles, 15 maquiadores franceses que estão no Brasil aprendendo a técnica também vão ajudar na maquiagem da Sapucaí. Essa turma terá cerca de duas horas para deixar os rostos lindos e os personagens reais para a hora do desfile.

“Nem sempre os melhores trabalhos são os que o público ama, porque o melhor trabalho pode passar despercebido. Ele fica invisível, sabe por quê? Porque ele se integra tanto ao figurino que a gente não sabe onde um acaba para começar o outro. Eu sempre procuro levar algo inovador e muito elaborado. E para 2022, o que eu criei realmente vai inovar e fazer com que muitos queiram utilizar essa técnica daqui por diante e, quem sabe, não vira uma tendência”, aposta Christina.