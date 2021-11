Manutenção em adutora pode deixar Niterói, SG e Maricá sem água

Moradores das cidades do Leste Fluminense poderão ficar com as torneiras secas. A Cedae vai executar na quarta-feira (17), das 06h às 22h, manutenção programada no sistema Imunana-Laranjal, em São Gonçalo.

Técnicos da Companhia vão consertar vazamento em trecho da adutora de água bruta – tubulação que leva água para tratamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal – na Rua Cidade de Roma, em Guaxindiba.

Para fazer o reparo, será necessário paralisar temporariamente o sistema, que é responsável pelo abastecimento de São Gonçalo, Niterói, parte de Itaboraí (Porto das Caxias e Manilha), parte de Maricá e da Ilha de Paquetá. O fornecimento de água será retomado após o fim da manutenção.

Entre quinta-feira (11) e sexta (12), o abastecimento de água já vinha tendo problemas. Devido ao acidente durante reparo emergencial em uma adutora de distribuição de água no bairro do Lindo Parque, em São Gonçalo, o fornecimento de água em alguns bairros ficou comprometido.

Durante o conserto, a adutora explodiu e um colaborador da empresa sofreu ferimentos graves. De acordo com boletim médico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde do profissional acidentado é estável.